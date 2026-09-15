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1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor ZTK ÖZET

1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor ZTK ÖZET

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu ilk maçında 1923 Afyonkarahisar SK, sahasında Ürgüpspor'u 2-1 eleyerek bir üst tura yükseldi. İşte maçın özeti...

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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