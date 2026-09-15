CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor ZTK ÖZET
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor ZTK ÖZET
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 22:04
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 22:06
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu ilk maçında 1923 Afyonkarahisar SK, sahasında Ürgüpspor'u 2-1 eleyerek bir üst tura yükseldi. İşte maçın özeti...
SONRAKİ HABER
Altay 2-4 Söke 1970 Spor GOL: Efe Pehlivan
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Spor
Bunlar da Var
00:15
Siverek'te yolcu otobüsünde yangın çıktı: Sürücü dumanları fark etti, yolcular kurtuldu
15.09.2026
Salı
02:19
Küçükçekmece'de düğün dönüşü restoranda çıkan kavga caddeye taştı: O anlar kamerada
15.09.2026
Salı
01:05
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor GOL: Muhammed Can
15.09.2026
Salı
01:23
1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor GOL: Alperen Soysal
15.09.2026
Salı
CANLI YAYIN