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1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor GOL: Burak Özbakır

1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor GOL: Burak Özbakır

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında 1923 Afyonkarahisar SK, Ürgüpspor karşısında 21. dakikada Burak Özbakır’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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