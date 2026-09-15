CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor GOL: Burak Özbakır
1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor GOL: Burak Özbakır
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 18:58
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 19:58
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında 1923 Afyonkarahisar SK, Ürgüpspor karşısında 21. dakikada Burak Özbakır’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
SONRAKİ HABER
1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor GOL: Alperen Soysal
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Spor
Bunlar da Var
01:00
Bakırköy D-100 Karayolu'nda İETT otobüsünün motor kısmı alev alev yandı!
15.09.2026
Salı
02:14
İstanbul Havalimanı'nda akılalmaz uyuşturucu yöntemi: 26 kilo kokain ele geçirildi, şüpheliler pilot kılığında kaçtı!
15.09.2026
Salı
01:33
Fatih'te döviz bürosunda alacak kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı!
15.09.2026
Salı
16:18
Müge Anlı'da tansiyon tavan yaptı: 5 yıldır kayıp Elif Merve Yılmaz dosyasında gizli tanık
15.09.2026
Salı
CANLI YAYIN