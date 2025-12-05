Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan bahis soruşturması açıklaması!

"Yargı Soruşturmayı Sürdürüyor"

Trabzon'da çeşitli ziyaret ve programlara katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tunç, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü hatırlatarak, "Suç ihbarları dikkate alınarak gerekli işlemler yürütülüyor" dedi.

"Açıklamalar Süreç İçinde Gelecek"

Bakan Tunç, soruşturmanın seyriyle ilgili detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde yapılacağını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Başsavcılıklarımız bu tür dosyalarda süreci titizlikle yürütüyor. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz."

Adli Emanetlerde Denetim Başlatıldı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan adli emanet hırsızlığına da değinen Tunç, olayla ilgili soruşturma ve tutuklama kararlarının bulunduğunu açıkladı.

"Bu olay sonrası Türkiye genelindeki tüm adli emanet birimlerinde denetim süreci başlattık" diyerek kapsamlı bir adli kontrol sürecinin başladığını duyurdu.