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Werder Bremen 1-3 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE

Werder Bremen 1-3 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
19.09.2020 21:33

Bundesliga'nın ilk haftasında Hertha Berlin'i sahasında konuk eden Werder Bremen, 69. dakikada Davie Selke'nin attığı golle farkı ikiye indirdi ve skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlandı.


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