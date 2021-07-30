Valentin Rosier İstanbul'da! Beşiktaşlı taraftarlardan Rosier'e şiir gibi karşılama

Valentin Rosier İstanbul'da! Beşiktaş bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Valentin Rosier'de mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcunun kulübü Sporting ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlandı. Transferin neticelenmesinin ardından yeniden siyah-beyazlı formaya kavuşan Valentin Rosier, İstanbul'a geldi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.







Fransız futbolcuyu taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Rosier'i havaalanında bir grup taraftar "Evine hoş geldin Beşiktaş'ın çocuğu" pankartı ve tezahüratlarla karşıladı.







Beşiktaş da sosyal medya hesabından Valentin Rosier'in "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" dediği bir videoyu paylaştı.

Valentin Rosier, gelecek sezonda da siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyecek. 24 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.





Beşiktaş ile Sporting arasında yapılan anlaşmaya göre; Fransız oyuncu gelecek sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak forma giyecek.

Siyah-beyazlılar sezon sonunda Portekiz ekibine 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.





Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'ın kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında önemli pay sahibiydi.