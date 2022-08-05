Haberler Spor Videoları Vaduz 1-0 Konyaspor | A SPOR GOL İZLE

Vaduz 1-0 Konyaspor | A SPOR GOL İZLE

Vaduz 1-0 Konyaspor | A SPOR GOL İZLE
05.08.2022 01:09

OTOMATİK OYNAT

Spor 02:35
Galatasaray'ın yeni yıldızı...
Spor 01:37
Trabzonspor'dan çizgi filmli...
Spor 01:15
Beşiktaş sol bekini buldu!
Spor 08:34
Süper Kupa Trabzonspor'un!...
Spor 08:01
Fırtına kupayı kaldırdı!
Spor 01:14
GOL | Trabzonspor 3-0...
Spor 01:24
GOL | Trabzonspor 2-0...
Spor 01:17
İZLE | Konyaspor 1-0 Bate...
Spor 07:35
Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı...
Spor 08:13
Galatasaray Seferovic'i...
Spor 01:00
Fenerbahçe yeni sezon...
Spor 09:44
CHP içerisinde büyük kavga!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda arabam.com Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya geldi. Vaduz, 72. dakikada Sasere'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Spor Videoları

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic (Dk. 66 Omerovic), Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler (Dk. 65 Rastoder), Sutter, Tunahan Çiçek (Dk. 66 Sasere)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 85 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 85 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 78 Pavicic), Rahmanovic (Dk. 61 Çekiçi), Amilton (Dk. 61 Muric), Muhammet Demir

Goller: Dk. 72 Sasere (Vaduz), Dk. 89 Muhammet Demir (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Muhammet Demir, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Amilton (Konyaspor)

SON DAKİKA