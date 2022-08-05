Vaduz 1-0 Konyaspor | A SPOR GOL İZLE

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda arabam.com Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya geldi. Vaduz, 72. dakikada Sasere'nin golüyle 1-0 öne geçti.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda arabam.com Konyaspor deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya geldi. Vaduz, 72. dakikada Sasere'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Stat: Rheinpark
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic (Dk. 66 Omerovic), Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler (Dk. 65 Rastoder), Sutter, Tunahan Çiçek (Dk. 66 Sasere)
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 85 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 85 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 78 Pavicic), Rahmanovic (Dk. 61 Çekiçi), Amilton (Dk. 61 Muric), Muhammet Demir
Goller: Dk. 72 Sasere (Vaduz), Dk. 89 Muhammet Demir (Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Muhammet Demir, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Amilton (Konyaspor)