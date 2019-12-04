Haberler Video Trabzonsporlu futbolculardan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi alkışlanacak hareket!

Trabzonsporlu futbolculardan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi alkışlanacak hareket!

04.12.2019 19:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Trabzonsporlu futbolcular alkışlanacak bir harekete imza attı. Seremoni sırasında bordo mavili oyuncular, üşüyen çocuklara montlarını giydirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları