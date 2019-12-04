Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Trabzonsporlu futbolcular alkışlanacak bir harekete imza attı. Seremoni sırasında bordo mavili oyuncular, üşüyen çocuklara montlarını giydirdi.
Trabzonsporlu futbolculardan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi alkışlanacak hareket!04.12.2019 19:07
- Trabzonsporlu futbolculardan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi alkışlanacak hareket!
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