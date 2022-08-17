Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan Kopenhag maçı sonrası açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik. Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum. Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." dedi.