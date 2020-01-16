Trabzonspor Denizlispor maçı CANLI İZLE | TS Denizlispor maçı A Spor CANLI YAYIN İZLE 16.01.2020 18:51

Trabzonspor Denizlispor maçı canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Trabzonspor Denizlispor maçı A Spor ekranlarında şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Bordo-mavililerde Ünal Karaman ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk resmi mücadelesinde sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Diğer tarafta ise Denizlispor ilk yarının flaş ekiplerinden olmayı başarırken deplasmandan iyi bir skorla ayrılma uğraşında. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Trabzonspor Denizlispor maçı canlı izleme ekranı…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde Ünal Karaman ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk resmi mücadelesinde sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Diğer tarafta ise Denizlispor ilk yarının flaş ekiplerinden olmayı başarırken deplasmandan iyi bir skorla ayrılma uğraşında.

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Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Öte yandan maç kadrosuna alınmayan Avdijaj da karşılaşmada forma giyemeyecek. Deplasman takımında sakatlıkları süren Bergdich ve Sackey'in yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Barrow da sahada yer alamayacak.c