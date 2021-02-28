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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu isyanı! Penaltıyı...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu isyanı! Penaltıyı...
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi. Enner Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketin net penaltı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Geçen seneden beri çekmediğimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.


Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi. Enner Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketin net penaltı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Geçen seneden beri çekmediğimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.
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