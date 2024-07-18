Türk futbolu, bugün kritik günlerden birini daha geride bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni başkanını seçti. Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturma hakkı kazandı. Hacıosmanoğlu 274 delegenin 134'ünün oyunu alarak seçimi galip tamamladı. İtiraz talebi sonrasında Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu. İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...