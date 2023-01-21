Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek'in sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularını takipte olduklarını belirterek "Mustafa Muhammed'in de şu anda iyi durumda olduğunu görüyoruz. Morutan'ın da aynı şekilde. Son dönemde çok etkili oynuyor. Maçlarını takip ediyoruz. Taylan ve Emre de çok iyi oynuyorlar. Onları da net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili "Kerem'in ikinci forvet olarak özelliklerini kullanmasını istiyoruz" dedi.