Haberler Spor Videoları Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak?

Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak?

Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak?
Okan Beltek
21.01.2023 23:41

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:14
GOL | Ümraniyespor 1-4...
Spor 01:11
İZLE | Ümraniyespor 1-1...
Spor 13:43
Ankaragücü 1 (5) - (4) 1...
Spor 01:08
İZLE | Ankaragücü 1-1 Beşiktaş
Spor 11:12
Karagümrük FK 2 (5) - (7) 2...
Spor 01:12
İZLE | Ankaragücü 1-0 Beşiktaş
Spor 00:57
İZLE | Fatih Karagümrük 2-2...
Spor 05:14
ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ Türkiye...
Spor 00:58
Demir Grup Sivasspor 3-0 TECO...
Spor 00:16
Furkan Akar'dan tarihi...
Spor 03:14
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la...
Spor 02:18
Dev derbiyi kazanan...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek'in sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularını takipte olduklarını belirterek "Mustafa Muhammed'in de şu anda iyi durumda olduğunu görüyoruz. Morutan'ın da aynı şekilde. Son dönemde çok etkili oynuyor. Maçlarını takip ediyoruz. Taylan ve Emre de çok iyi oynuyorlar. Onları da net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili "Kerem'in ikinci forvet olarak özelliklerini kullanmasını istiyoruz" dedi.

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