RAMAZAN İMSAKİYE
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Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak?
01.05.2020 21:35

A Haber canlı yayınına katılan A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ve liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili kulislerde konuşulan önemli bilgileri aktardı.


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