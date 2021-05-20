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Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, Erol Bulut'u duyurdu

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, Erol Bulut'u duyurdu
20.05.2021 21:06
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Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Erol Bulut, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yla anlaştı. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. İşte detaylar...


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep FK kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi

Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

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