Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Son dakika haberi... Golcü futbolcu Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Erol Bulut ile çalışmayı çok istediğini dile getiren Cisse, "Ancak henüz bir anlaşma yok. Görüşmeye geldim. Fiziksel durumumla ilgili bir sıkıntı yok" dedi.