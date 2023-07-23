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SON DAKİKA I Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'da!

SON DAKİKA I Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'da!
23.07.2023 22:26

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Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha İstanbul'a geldi.

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