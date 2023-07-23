SON DAKİKA I Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'da!

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha İstanbul'a geldi.
Yaz transfer döneminde flaş bir hamle yapan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.
30 yaşındaki Fildişili oyuncu sarı kırmızılılar için İstanbul'a geldi.
Yıldız oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda binlerce Galatasaray taraftarı karşılamaya geldi.