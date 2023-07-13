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SON DAKİKA I Eski Fenerbahçeli yıldız Luis Nani, Adana Demirspor'da!

SON DAKİKA I Eski Fenerbahçeli yıldız Luis Nani, Adana Demirspor'da!
13.07.2023 22:01

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Nani, Adana Demirspor ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a iniş yapmıştı.Resmi açıklama geldi. Mavi Şimşekler, Portekizli yıldızla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani, yeni sezonda yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.

Kariyerinin en iyi dönemini Alex Ferguson döneminde Manchester United'da geçiren Portekizli yıldız, Türk futbolunu gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı.

Eski Fenerbahçeli yıldız Luis Nani, Adana Demirspor'da

"FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI"

Fenerbahçe'de bir sezon oynadıktan sonra İspanya'nın Valencia kulübüne transfer olan 36 yaşındaki futbolcu sonrasında Lazio ve altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'da oynadıktan sonra kıta değiştirmişti.

2019-2021 yıllar arasında MLS takımlarından Orlando'da boy gösteren ve burada da akılda kalıcı performanslara imza atan Nani, 2021-2022 sezonunda ise Venezia formasıyla Serie A'ya dönmüştü.

2022'den bu yana Melbourne Victory formasıyla Avustralya Ligi'nde top koşturan Nani Fenerbahçe formasını sadece bir sezon giymesine rağmen oldukça etkili olmuştu. Ligde sekizer gol ve asistle oynayan yıldız futbolcu tüm kulvarlara ise 12'şer gol ve asist sığdırmış ve Fenerbahçe adına 2015-2016 sezonunun en etkili futbolcularından biri olmayı başarmıştı.

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