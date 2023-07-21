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SON DAKİKA I Beşiktaş Daniel Amartey transferini resmen duyurdu!

SON DAKİKA I Beşiktaş Daniel Amartey transferini resmen duyurdu!
21.07.2023 23:10

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Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Ganalı yıldız Daniel Amartey'in transferini sosyal medyadan resmen açıkladı. İşte detaylar...

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Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in transferini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.

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