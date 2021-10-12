Haberler Spor Videoları SON DAKİKA: Galatasaray stadının yeni ismi | Sarı-kırmızılılar NEF'le 725 milyon liraya anlatı! İşte Burak Elmas'ın açıklamaları

SON DAKİKA: Galatasaray stadının yeni ismi | Sarı-kırmızılılar NEF'le 725 milyon liraya anlatı! İşte Burak Elmas'ın açıklamaları

SON DAKİKA: Galatasaray stadının yeni ismi | Sarı-kırmızılılar NEF'le 725 milyon liraya anlatı! İşte Burak Elmas'ın açıklamaları
12.10.2021 13:39
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Son dakika Galatasaray haberleri.... Galatasaray stadının yeni ismi 'Nef Stadyumu' oldu. Sarı-kırmızılılar Nef'le 5+5 yıllık anlaşma yaptı. Galatasaray stat ismi için sponsorluk anlaşmasından 725 milyon lira gelir elde edecek. Bu anlaşma Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğu oldu. Sponsorluk imza töreninde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalası şu şekilde...

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