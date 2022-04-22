RAMAZAN İMSAKİYE
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Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
22.04.2022 12:22 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:25

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Son dakika haberine göre 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek.

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10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek.

TEDBİR KARARI SONRASI GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

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