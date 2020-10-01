Son dakika: Fenerbahçe Papiss Cisse transferini ''Vecihi'' videosuyla duyurdu

Son dakika haberine göre transfer sezonunun en hareketli takımı Fenerbahçe, Samatta'dan sonra ikinci golcüsünü de resmen açıkladı. Sarı lacivertli ekip son olarak Alanyaspor'da forma giyen Senegalli golcü Papiss Cisse transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda ‘Vecihi’ karakterinin paylaşılması dikkat çekti.