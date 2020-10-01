Galatasaray Rangers saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Rangers hangi kanalda? GS Rangers şifresiz mi?

Galatasaray Rangers hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Rangers saat kaçta? Galatasaray Rangers maçı şifresiz mi? Temsilcimiz Galatasaray zorlu İskoçya deplasmanında ünlü Glasgow Rangers takımıyla karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada galip gelen takım tur atlayacak. Futbolseverler de maçı nasıl izleyebileceklerini ve maçın saatini şimdiden araştırmaya başladı. Peki Galatasaray Rangers saat kaçta? Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda? İşte yanıtı...

Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki mücadelesi sürüyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Glasgow Rangers olacak. İskoçya deplasmanında oynanacak mücadelede kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Peki, Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!

GALATASARAY RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21:45'te başlayacak mücadele şifresiz halde teve2 kanalından canlı yayınlanacak.

KAZANAN GRUPLARA KALACAK

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Aynı zamanda tur atlayan takım, 6 milyon Euro gibi bir parayı da kasasına koyacak. Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray



Fatih Öztürk

Elabdellaoui

Luyindama

Marcao

Linnes

Taylan Antalyalı

Belhanda

Feghouli

Emre Kılınç

Babel

Diagne

Rangers



McGregor

Tavernier

Goldson

Helander

Barisic

Davis

Kamara

Arfield

Ianis Hagi

Morelos

Kent

Galatasaray'ın Rangers kadrosu:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

TEVE2 FREKANSI NE?

12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A

12245H - YatayTR275005/6103203T4A

TEVE2 KAÇINCI KANALDA?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Türksat Kablo TV: 32. Kanal