Son dakika Fenerbahçe haberleri: İtalyanlar Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdu

Devre arası transfer dönemimin bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Victor Moses ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan basını Nijeryalı oyuncunun yeni adresini duyurdu. İşte son dakika transfer detayları...
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı orta saha oyuncusu Victor Moses, İtalya Serie A Ligi takımlarından Inter'e transfer oluyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu hafta içi İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Moses'in sezon sonuna kadar Inter'e kiralanacağı ifade edilirken Chelsea hocası Lampard da gelişmeyi doğruladı. "Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için. Şu an görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bu sezon ilk yarının son bölümünde sakatlık problemleri yaşayan Moses'la ilgili sarı lacivertli cepheden bir açıklama ise yok.
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