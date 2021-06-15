SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Rosier için Sporting’e yeni teklif

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor... Siyah-beyazlıların Valentin Rosier için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek için transferde yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta gündem Rosier ve Ghezzal...



Siyah-beyazlılar kiralık olarak geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcuları bonservisiyle almak istiyor.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, Rosier için teklifini sundu.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın Rosier için Sporting'e 3.5 milyon Euro önerdiğini aktardı.