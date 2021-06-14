Haberler Video Spor Videoları Cristiano Ronaldo'dan basın toplantısında çok konuşulacak hareket

Cristiano Ronaldo'dan basın toplantısında çok konuşulacak hareket

Cristiano Ronaldo'dan basın toplantısında çok konuşulacak hareket
14.06.2021 23:52
Ana Sayfa 01:08
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:25
Yalçın Hafızoğlu'nun yaşını...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 63. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:35
Erdoğan – Biden zirvesi
Ana Sayfa 00:24
Muhalif ve trol medyanın algı...
Ana Sayfa 00:50
Joe Biden: Erdoğan ile...
Ana Sayfa 11:01
Jens Stoltenberg’den ‘Türkiye...
Ana Sayfa 01:07
Ankara yağış sonra sel suları...
Ana Sayfa 00:46
Özge Ulusoy’un estetiği...
Ana Sayfa 01:50
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan...
Ana Sayfa 07:25
Kazı başladı! Günde 330 bin...
Ana Sayfa 02:12
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la...

Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2020'deki Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini önünden kaldırdı ve su için mesajını verdi.


'in ile oynayacağı maç öncesinde 'nun basın toplantısındaki hamlesi gündem haline geldi.

Yıldız futbolcu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki Coca-Cola şişelerini kaldırdı. 'nun bu hamlesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve 'su için' mesajı verdi.

Spor Videoları