Cristiano Ronaldo'dan basın toplantısında çok konuşulacak hareket

Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2020'deki Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini önünden kaldırdı ve su için mesajını verdi.

Portekiz'in Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısındaki hamlesi gündem haline geldi.

Yıldız futbolcu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki Coca-Cola şişelerini kaldırdı. Ronaldo'nun bu hamlesi dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve 'su için' mesajı verdi.