SON DAKİKA... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK oldu

10.08.2020 13:35

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu... TSİ ile 13.00'te çekilen kura sonucu siyah-beyazlılar Yunan temsilcisi Paok ile eşleşti. Eşleşme 25 Ağustos'ta tek maç üzerinden, PAOK'un sahasında, seyircisiz olarak oynanacak.

Süper Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un aldığı Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından onanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

Siyah-beyazlıların ilk rakibi bugün çekilen kura ile belli oldu. Beşiktaş, Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti. Eşleşme 25 Ağustos'ta tek maç üzerinden, PAOK'un sahasında, seyircisiz olarak oynanacak. Beşiktaş turu geçerse gruplara kalmak için 3. Ön Eleme Turu (tek maç) ve ardından da Play-off (çift maç) turu oynayacak.

UEFA'nın daha önce aldığı karar gereği tek maç eleme usülüyle 2. ve 3. ön eleme turları tek maç usulü oynanacak. Play-off turunda ise iki maç usulü eleme sistemi uygulanacak. Siyah-beyazlılar turu geçerse gruplara kalmak için 3. ön eleme ve ardından play-off maçları oynayacak.