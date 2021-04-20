Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE| İlk 11’ler belli oldu!

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmada Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Hakem Fırat Aydınus yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Sivasspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.



MKA Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin 'bay' geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Samba, Caner, Ahmet, Claudemir, Robin, Fayçal, Max, Yatabare, Erdoğan

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar