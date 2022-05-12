Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Kayserispor-Sivasspor... Yarı final ilk maçında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor rakibi ile dün sahasında oynadığı rövanşta 1-1 berabere kaldı ve final biletini alan taraf olmayı başardı. Dünkü maçta ilk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, Alanayspor 78. dakikada Diedhiou ile 1-0 öne geçti. Yiğidolar 88. dakikada Hakan Arslan'ın kaydettiği golle maça denge getirdi. Kalan bölümde kalesini gole kapatan Sivasspor, 1-1'lik sonuçla final biletini cebine koymayı bildi. Yiğidolar böylelikle finalde Kayserispor ile eşleşti.Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.