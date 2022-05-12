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SİVASSPOR ALANYASPOR maç özeti izle 📺 Sivas 1-1 Alanya Türkiye Kupası ⚽ (SVS) 1-1 (ALY) özet görüntüleri

SİVASSPOR ALANYASPOR maç özeti izle 📺 Sivas 1-1 Alanya Türkiye Kupası ⚽ (SVS) 1-1 (ALY) özet görüntüleri
12.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 12.05.2022 11:43

OTOMATİK OYNAT

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Sivasspor 1 - 1 Alanyaspor maç...
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Kayserispor 4-2 Trabzonspor |...
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(SVS) 1-1 (ALY) Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor deplasmanda 2-1 yendiği Aytemiz Alanyaspor ile dün evinde 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar böylelikle finale çıkarak Kayseri’nin rakibi oldu. İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının özet görüntüleri....

Spor Videoları

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Kayserispor-Sivasspor... Yarı final ilk maçında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor rakibi ile dün sahasında oynadığı rövanşta 1-1 berabere kaldı ve final biletini alan taraf olmayı başardı. Dünkü maçta ilk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, Alanayspor 78. dakikada Diedhiou ile 1-0 öne geçti. Yiğidolar 88. dakikada Hakan Arslan'ın kaydettiği golle maça denge getirdi. Kalan bölümde kalesini gole kapatan Sivasspor, 1-1'lik sonuçla final biletini cebine koymayı bildi. Yiğidolar böylelikle finalde Kayserispor ile eşleşti.Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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