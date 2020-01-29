Sergen Yalçın'ın 29 yıllık Beşiktaş görüntüleri ortaya çıktı! 1991 yılındaki ilk imza görüntüleri... 29.01.2020 18:50

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü oldu. 47 yaşındaki teknik adam o dönem, futbolculuk kariyerinde 1991 yılında kendisini Beşiktaş'a resmi olarak bağladığı imzanın görüntüleri A Spor ekranlarında yeniden yayınlandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa getirilen Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirildi.

Öte yandan 47 yaşındaki teknik direktörün 1991 yılında kendisini Beşiktaş'a resmen bağladığı görüntüler, A Spor ekranlarında izleyicilerle buluştu.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa getirilen Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirildi. Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz." dedi.