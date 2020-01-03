Savaş Çorlu: Bence Arda Galatasaray'a dönecek

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray-Arda Turan transferinde detaylar hakkında bilgi verdi. "Bence Galatasaray'a dönecek" diyen Çorlu, "Fatih Terim eğer istemese direkt gündemimizde yok derdi." diye sözlerini noktaladı.
Savaş Çorlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
"Bence Galatasaray'a Arda dönecek. İster misin istemez misin bu konuya cevap vermem. Geçmişte yaşamış olduğum şey var, iyi bir Galatasaraylı'dır, geçmişte bir çok hatası oldu. Ama şunu kabul etmek lazım; Galatasaray'a çok ciddi bir miktar 14 milyon Euro'larda para kazandırıp sonra o süreçte transferin yapılmasını sağlayan bir Arda Turan var.
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