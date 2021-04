Şampiyon Milli Güreşçiler Ankara’da! Taha Akgül,'den flaş açıklamalar

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. Altın madalyasını kazanan Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile Güreş Milli Takımı kafilesi Ankara’ya ayak bastı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında ter döken Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi Süleyman Karadeniz ve Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar'ın da bulunduğu kafile Türkiye'ye döndü. Havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanan Şampiyon Güreşçilere, Güreş Federasyonu ile ASKİ Spor Kulübü yetkileri çiçek verdi.



8. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUYLA TARİHE GEÇTİ

Serbest stil 125 kiloda 8. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti. Uçaktan iner inmez havalimanında açıklamalarda bulunan Taha Akgül,

"Ciddi bir sakatlık geçirmiştim. 1,5 yıl ara vermiştim. Ne yurt içinde ne yurt dışında hiçbir müsabakaya çıkmamıştım. İlk müsabakam Avrupa Şampiyonası'na denk geldi. Aslında daha önce turnuvaya gidecektim ama bu sefer de ayağımda bir rahatsızlık oldu. Ona da gidemedim, direkt Avrupa Şampiyonası'yla seneye başlamış oldum. Hamdolsun o kadar ara verip gelip de en ciddi rakiplerimle güreşip şampiyon olmak benim için çok önemli oldu olimpiyat öncesinde. Moral oldu. Özellikle en son Dünya Şampiyonası'nda finalde elediğim Gürcü sporcuyla bu sefer de ilk tur düştük. Yani 1,5 yıl aranın ardından aynı kişiyle iki maç üst üste denk gelmiş oldu. Erken final oldu. 6- 1'lik güzel bir skorla yendim. Diğer rakiplerimi de yine aynı şekilde çok rahat bir şekilde üstünlükle yendim, hamdolsun. Rakiplerimin 3'ü olimpiyatlara gelecek sporculardı. Özellikle o da önemli benim için. Olimpiyatın provası niteliğinde oldu. İnşallah hedefimiz Tokyo'da 2'nci kez olimpiyat şampiyonluğu olacak.



Desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza aradılar, tebrik ettiler. Bakanımıza aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kulüp Başkanımız yine aynı şekilde Yüksel Arslan, her zaman yanımızda destek oluyor. Kulübümüz, Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok modern bir tesisimiz var. Yeni şampiyonlar çıkıyor, Süleyman Karadeniz, kıl payı şampiyonluğu kaçırdı. Yakışırdı, inşallah daha da sayılarını arttıracağız, bu şampiyonların.



8'inci Avrupa şampiyonluğum oldu. Avrupa güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu oldum. Dünyada en fazla bende oldu şampiyonluk sayısı 8'le, bir rekor oldu. Hamdolsun böyle bir rekorla dünya güreş tarihine adımızı yazdırmış olduk. Sadece Avrupa değil, dünya güreş tarihine de bu anlamda adımızı yazdırmış olduk. Bu şampiyonluğun da bu anlamda benim için yeri ayrı olacak, her zaman. Hedefim şimdi çift hanelere ulaşmak olacak. 2 kaldı, niye olmasın? Burada zaten iyi rakiplerle güreştim. Onlara karşı şimdi böyle güreşebiliyorsam, 1- 2 sene daha güreşebilirim diye düşünüyorum." dedi.



MİLLİ GÜREŞÇİ SÜLEYMAN ATLI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı mağlup eden Süleyman Atlı yaptığı açıklamada, "Olimpiyattan önce güzel bir prova oldu. Ben de 3 yıldan beri Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. 2 kez 1'inci oldum. Geçen sene final maçında kıl payı bir puan verdim, Avrupa 2'ncisi oldum. Tabi ki hedefimiz olimpiyatlarda en güzel şekilde ülkemizi temsil edip, şampiyon olmayı istiyorum. Kariyerimde sadece olimpiyat madalyası yok. Bunu da eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan Bey'e, Federasyon Başkanımıza desteklerinden dolayı, çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



MİLLİ GÜREŞÇİ SÜLEYMAN KARADENİZ AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, Rus rakibi Zhabrailov'a yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya aldı. Süleyman Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Bu sene kötü bir talihsizlik yaşadım. Son saniyede verdiğim puanla Avrupa ikinciliği nasip oldu. Tabi buna da şükür. Olimpiyat öncesi güzel bir prova oldu bana. Bu da olimpiyatlarda madalya alabileceğime dair bir ışık benim için." İfadelerini kullandı.



Bütün sporculara teşekkür ettiğini belirten ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan, "Bu sıkıntılı günlerimizde, bize bayramı erken yaşattı kahramanlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum Türk milletinin yüzünü güldürdüler. Hocalarımızı, bütün sporcularımızı candan kutluyorum" dedi.



Dünya güreş tarihine destan yazarak damga vurduklarını belirten Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar ise açıklamasında,

"Burada Türk'ün gücünü, hem Avrupa'ya hem dünyaya gösterdik. Özellikle burada Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül'ün 8'inci Avrupa şampiyonluğunu kazanması, serbest güreşte bir dünya rekoru oldu. Bu da bizim için çok önemliydi. 1,5 yıl müsabakalara katılmadı. Çok büyük rahatsızlığı vardı ve ameliyat geçirmişti. Burada şampiyon olup, olimpiyatlara hazır olduğunu rakiplerine göstermesi bizim için çok önemliydi. Süleyman Atlı'nın 2'nci altın madalyasını kazanması da bizim için çok büyük bir kazançtı. Süleyman Karadeniz kardeşimizin 1 yıl önce 92 kilogramda güreşip 1 yıl sonra 97'ye çıkıp, hatta 91 kilogram ile tartıya girdi. 'Bu sıklette ben de varım' demesi bizim doğru yolda olduğumuzu gösterdi." dedi.



Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, ise "Canı gönülden Taha, Süleyman ve Süleyman Atlı kardeşimi tebrik ediyorum. Bizlere defalarca yaşattıkları gururun üzerine bir gurur daha eklediler. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Arkadaşları, olimpiyatlardan da 1'incilikle bekliyoruz inşallah. Bizim göğsümüzü her zaman kabartmaya devam edecekler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Tebrikleri kabul eden ve coşkulu kalabalık tarafından Türk bayraklarıyla karşılanan kafile, daha sonra havalimanından ayrıldı.