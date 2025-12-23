PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
Sahaya Filistin mesajıyla çıktılar! Kupa maçı öncesi dikkat çeken anlar
Sahaya Filistin mesajıyla çıktılar! Kupa maçı öncesi dikkat çeken anlar
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 15:35
Abone Ol
Yazı Boyutu
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kocaelispor–Erzurumspor FK maçı öncesi futbolcular, “Filistin yalnız değildir” yazılı pankartla seremoniye çıktı. Tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çeken mesaj, karşılaşma öncesine damga vurdu.
Bunlar da Var
01:18
Manisa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil refüje ve bariyerlere çarptı! 1 ölü 1 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
03:58
Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya sıçradı: 4 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
05:32
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
22.12.2025
Pazartesi
02:51
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
22.12.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN