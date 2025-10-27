PODCAST CANLI YAYIN
Sadettin Saran’dan bahis skandalına tepki: “Türk futbolu adına vahim ama umut verici”

Sadettin Saran’dan bahis skandalına tepki: “Türk futbolu adına vahim ama umut verici”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına ilişkin konuştu. “Üzerine gidilmiş olması sevindirici. Fenerbahçe olarak takipçisi olacağız.” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türk futbolunu sarsan bahis skandalıyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süredir dile getirdikleri iddiaların ortaya çıkmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında sevindirici. Haklılığımız ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu için milat olabilir"

Saran, yaşananların Türk futbolu adına "vahim ama umut verici" olduğunu vurguladı. "Bu durum inşallah bir milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız." dedi.

Bunlar da Var

Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle