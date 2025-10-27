Sadettin Saran’dan bahis skandalına tepki: “Türk futbolu adına vahim ama umut verici”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türk futbolunu sarsan bahis skandalıyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süredir dile getirdikleri iddiaların ortaya çıkmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında sevindirici. Haklılığımız ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu için milat olabilir"

Saran, yaşananların Türk futbolu adına "vahim ama umut verici" olduğunu vurguladı. "Bu durum inşallah bir milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız." dedi.