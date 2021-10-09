ÖZET İZLE: Galatasaray 4 - 3 Tuzlaspor | GS TUZLA hazırlık maçı geniş özet izle

ÖZET İZLE: Galatasaray 4 - 3 Tuzlaspor! Galatasaray milli maç arasını milli oyuncularından yoksun bir şekilde TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık karşılaşması yaparak değerlendirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılı ekip Babel, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Diagne'nin golleriyle 4 -3 kazandı. Tuzlaspor'un golleri ise Sedat Şahintürk, Ahmet Yazar ve Safa Kınalı'dan geldi. Maçın ardından futbolseverler arama motorlarından; GS maçı izle, Galatasaray Tuzla maçı geniş özeti izle, GS 4-3 TUZLA maçı özet izle, GS hazırlık maçı izle, sorgulamalarında bulundular. İşte GALATASARAY 4-3 TUZLASPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ...