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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 00:25 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 00:36

ÖZEL | takvim.com.tr'nin Davinson Sanchez'e sorduğu 'sakatlık' sorusu gündemde bomba etkisi yarattı!

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez'e "Sakatlığın ne durumda?" sorusunu sordu. Sanchez ise "Kim sakat?" yanıtını verdi. Detayları A Spor ekranlarında uzman isimler değerlendirdi...

Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez'e "Sakatlığın ne durumda?" sorusunu sordu. Sanchez ise "Kim sakat?" yanıtını verdi.




"UMARIM"
Davinson Sanchez "Bir sonraki maç oynayacak mısın?" sorusuna ise "Umarım" karşılığı veriyor.




Kolombiyalı stoper, sakatlığından ötürü Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında forma giymedi.




Sanchez ayrıca Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçı için Riyad'a da götürülmedi.




TAKVİM.COM.TR'NİN SORUSU GÜNDEMDE BOMBA ETKİSİ YARATTI
Editörümüz Görkem Ağgündüz'ün "Sakatlığın ne durumda?" sorusu gündemde bomba etkisi yarattı. Davinson Sanchez sosyal medya platformlarında ve spor programlarında tartışma konusu oldu.

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