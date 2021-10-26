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Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi
26.10.2021 12:02
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi. Taha Akgül ile Brezilyalı yıldız Ronaldinho, bir reklam projesi görüşmesi için Barcelona kentinde buluştular.

Spor Videoları

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, "Menajerim ve onun şirketi, Ronaldinho ile iş birliği yapıp bir reklam projesini görüşmek üzere Barcelona'da buluştular, ben de onlara eşlik ettim" dedi.


Ronaldinho ile tanışmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirten milli güreşçi, "Ronaldinho ile tanışmak benim için hayal ötesi bir durum çünkü ailemle beraber küçüklüğümde hep onun maçlarını izlerdim. Kendisine bunu da söyledim" diye konuştu.


Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın aldığını hatırlatarak, "Ronaldinho'ya Rio'daki olimpiyat şampiyonluğumdan bahsettim. Rio'nun ve Brezilya'nın bendeki yerinin ayrı olduğunu söyledim. Kendisi çok sevindi ve beni tebrik etti. Özellikle Rio'da şampiyon olduğum için sevincini dile getirdi. Aramızda güzel bir sohbet oldu, unutulmaz bir anı oldu benim için" ifadelerini kullandı.


Milli güreşçi Almanya'dan özel uçakla Barcelona'ya Ronaldinho ile görüşmeye gittiklerini, görüşme sonunda yeniden Almanya'ya döneceklerini belirtti.

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