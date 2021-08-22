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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli altın madalyanın hikayesini A Haber'e anlattı

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli altın madalyanın hikayesini A Haber'e anlattı
22.08.2021 13:53
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Son dakika haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, A Haber canlı yayınında altın madalyanın hikayesini anlattı.


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, A Haber canlı yayınında altın madalyanın hikayesini anlattı. Sürmeneli, "13 senelik emeğimin karşılığını almak gurur verici." dedi.

Busenaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
İlk önce insanlara öncü olmak için gittim Tokyo'ya. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak için. Altın madalya 13 senenin bir meyvesi. Ülkemizdeki olaylar bizi çok üzdü gerçekten. Kendi kendime dedim ki "Ya Buse sen oraya gidip ne yapabilirsin ki üzülmek bir yere kadar. Haberleri takip ediyorduk ama bir müddet sonra sosyal medyaya bakmamaya çalıştım. Sonra dedim ki "Bayrağını en iyi şekilde temsil edip insanları mutlu edebilirsin. Altın madalyayı alıp insanları mutluluktan ağlatabilirsin". Beni gören herkes diyor ki "Ağlattın bizi" ben de ağladım ama mutluluktan ağladım. Keşke herkes bu ülkedeki her kişi mutluluktan ağlasa. Çok mutluyum insanları mutluluktan ağlatabildiğim için.

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