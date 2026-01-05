Okan Buruk ve Fatih Tekke Süper Kupa'yı istiyor! Dev maç öncesi sakatlık mesajı ve transfer açıklaması

İlk kez düzenlenen formatıyla oynanacak olan Süper Kupa'da Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını Gaziantep'te paylaşacak. İki takımın teknik direktörü Okan Buruk ve Fatih Tekke, yarı finaldeki derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, "Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah." dedi. Tekke ise; "İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması." ifadelerini kullandı.