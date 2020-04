Newcastle Unitedlı Danny Rose Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

#ThankYou Danny Rose for the hundreds of @Dominos_UK pizzas arriving for #TeamNorthMid #NHS pic.twitter.com/r8gxeS0ylu