Newcastle Unitedlı Danny Rose Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.
#ThankYou Danny Rose for the hundreds of @Dominos_UK pizzas arriving for #TeamNorthMid #NHS pic.twitter.com/r8gxeS0ylu— North Mid Hospital (@NorthMidNHS) April 6, 2020
North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.
29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.
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