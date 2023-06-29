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Mislav Orsic, Trabzonspor için İstanbul'da

Mislav Orsic, Trabzonspor için İstanbul'da
29.06.2023 09:24

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Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi. Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Hırvat oyuncu, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

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Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi için kulübü Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu kanat oyuncusu Mislav Orsic ve kulübü Southampton ile prensip anlaşmasına vardı. Kanat ve forvet oynayabilen 30 yaşındaki Orsic bu akşam saat 23.40 sıralarında İstanbul'da olacak. Hırvat oyuncu yarın akşam ise Trabzon'a gelerek Cuma günü takıma katılacak. Bordo mavililer, Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcu için 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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