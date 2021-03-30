Türkiye Letonya maçı için geri sayım sürüyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye 'mutlak zafer' parolasıyla sahaya çıkacak. A Milli Takımımız ilk maçta Hollanda ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı maçtan 4-2'lik ve Norveç maçından da 3-0'lık galibiyetle döndü. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı 4-2'lik ve Norveç'i 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Dünya Kupası yolunda önümüzdeki karşılaşmayı da kazanıp yoluna devam etmek istiyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Norveç maçı sonrası Letonya ile mücadele edecek. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 30 Mart Salı yani yarın saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte maça dair bilgiler;

TÜRKİYE 589. MAÇINA ÇIKIYOR

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde yaptığı 588 müsabakada 224 galibiyet aldı, 224 kez yenildi

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile yarın yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 782 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 588 karşılaşmanın 507'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 588 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2021 YILINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TÜRKİYE İLE LETONYA 7. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

TÜRKİYE İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924'TE ALDI

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.