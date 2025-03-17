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Milli boksörler başarıyı kolbastı ile kutladı
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Milli boksörler başarıyı kolbastı ile kutladı

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 07:56

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. 66 kilo finalinde Özbek sporcu Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya gelen Sürmeneli, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Niş şehrinde düzenlenen şampiyonada 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Türkiye, takım halinde dünya üçüncüsü oldu. Müsabakalar tamamlandıktan sonra kürsüye çıkan milli takımın Trabzonlu iki ismi Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, "kolbastı" oynadı.

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