Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI anlatım İZLE 23.11.2019 18:25

Konyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Son 4 haftadır ligde galip gelemeyen Aykut Kocaman'ın öğrencileri Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Siyah beyazlılar ise son 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak. Taraftarlar Fırat Aydınus'un yöneteceği KONYASPOR BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilirler. Maçın kadroları, oyuncu değişiklikleri, maçın ÖZET anlatımı, kart bilgileri gol ya da golleri ile maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimiz içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Son 4 haftadır ligde galip gelemeyen Aykut Kocaman'ın öğrencileri Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Siyah beyazlılar ise son 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak.

Taraftarlar Fırat Aydınus'un yöneteceği KONYASPOR BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan takip edebilirler. Maçın kadroları, oyuncu değişiklikleri, maçın ÖZET anlatımı, kart bilgileri gol ya da golleri ile maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimiz içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM