Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle Kocaeli Derince Limanı'nda uyuşturucu yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken bin 508 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

