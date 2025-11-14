PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli Derince Limanı'nda dün gerçekleştirilen operasyonda bin 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle Kocaeli Derince Limanı'nda uyuşturucu yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken bin 508 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

