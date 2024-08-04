PODCAST CANLI YAYIN
Kartal'dan duble! Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu!
Haberler Spor Videoları

Kartal'dan duble! Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu!

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024, 00:37   |   Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024, 00:37

2024 Süper Kupa'nın sahibi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray karşısında Ciro Immobile'nin 23'üncü saniyede ağları havalandırıp rekoru kırdığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise Jonas Svensson dakikalar 53'ü gösterirken bu kez ağları bulan isim oldu. Immobile 80'de bu kez penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Rafa Silva 90'da son sözü söyledi derken Mustafa Hekimoğlu beşinci golü kaydetti. Siyah beyazlılar rakibini 5-0 ile geçerek kupaya uzanmayı başardı. Bu skor aynı zamanda kupa tarihinin en farklı galibiyeti de oldu.

SIRADAKİ VİDEO
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar
04.08.2024Pazar
Rafa Silva'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Çok mutluyum
04.08.2024Pazar
ÖZEL - Süper Kupa'nın adamı Ciro Immobile'den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı | VİDEO
04.08.2024Pazar
Salih Uçan'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar
04.08.2024Pazar
Takvim.com.tr - ÖZEL | Jessica Melana'dan Ciro Immobile'nin Süper Kupa performansı hakkında yorum | VİDEO
04.08.2024Pazar
Bunlar da Var
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarih yazdı | VİDEO 01:28
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarih yazdı
03.08.2024Cumartesi
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş Ciro İmmobile 01:37
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş
03.08.2024Cumartesi
Beyoğlu’nda hesap saldırısı güvenlik kamerasında 02:11
Hesap saldırısı kamerada
03.08.2024Cumartesi
2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmacıların yattığı yataklar dikkat çekti: Karton ve sünger 00:37
2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışmacıların yattığı yataklar dikkat çekti
03.08.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA