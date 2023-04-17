RAMAZAN İMSAKİYE
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Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe şampiyon oldu!

Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe şampiyon oldu!
17.04.2023 00:33 - Son Güncelleme: 17.04.2023 01:40

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Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Spor Videoları

EuroLeague finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. İki Ay-Yıldızlı takımın mücadelesinde kazanan taraf 99-60'lık skorla sarı lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe, böylece tarihinde ilk kez EuroLeague Women kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Son Dakika: EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden ve 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kupayı kazanamayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı ve finalde rakibine ciddi bir fark attı.

EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

EuroLeague tarihinde aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda EuroLeague kupası kazanmış ilk takım Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.

35 sayı kaydeden Fenerbahçe'nin yıldızı Breanna Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu.

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