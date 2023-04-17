Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe şampiyon oldu!

EuroLeague finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. İki Ay-Yıldızlı takımın mücadelesinde kazanan taraf 99-60'lık skorla sarı lacivertli ekip oldu. Fenerbahçe, böylece tarihinde ilk kez EuroLeague Women kupasını müzesine götürmeyi başardı.

5 FİNALİN SONUNDA GELDİ

Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden ve 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kupayı kazanamayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı ve finalde rakibine ciddi bir fark attı.

TARİHTE İLK

EuroLeague tarihinde aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda EuroLeague kupası kazanmış ilk takım Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.

STEWART ZİRVEDE

35 sayı kaydeden Fenerbahçe'nin yıldızı Breanna Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu.