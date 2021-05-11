RAMAZAN İMSAKİYE
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Kadiköy’de ilk 11’ler belli oldu| Fenerbahçe – Sivasspor maçı CANLI İZLE

Kadiköy’de ilk 11’ler belli oldu| Fenerbahçe – Sivasspor maçı CANLI İZLE
11.05.2021 19:28
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Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı veren , sahasında 'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği Fenerbahçe - Sivasspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:
Fenerbahçe:

Sivasspor:

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider 'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

30. RANDEVU
Fenerbahçe ile , yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi.

Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

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