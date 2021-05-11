Kadiköy’de ilk 11’ler belli oldu| Fenerbahçe – Sivasspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği Fenerbahçe - Sivasspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe:



Sivasspor:

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

30. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi.

Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.