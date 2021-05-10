Fenerbahçe yönetimi kararını verdi: Emre Belözoğlu ile 3 yıl daha

Emre Belözoğlu’nun takımın teknik sorumlusu olmasının ardından adeta uçuşa geçen Fenerbahçe’de yönetim kesin kararını verdi. Takımı yeniden şampiyonluğun ortağı haline getiren Emre Belözoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Yönetimin bu kararı teknik patron Emre Belözoğlu’na iletildi.

Emre Belözoğlu'nun takımın teknik sorumlusu olmasının ardından adeta uçuşa geçen Fenerbahçe'de yönetim kesin kararını verdi. Takımı yeniden şampiyonluğun ortağı haline getiren Emre Belözoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Yönetimin bu kararı teknik patron Emre Belözoğlu'na iletildi.

ETİK GEREKÇELERLE ERTELENDİ



Ancak yönetim Emre Belözoğlu ile imzayı haziran ayında yapılacak seçimin hemen sonrasına erteledi. Fenerbahçe Yönetimi'nin imzayı etik olarak seçimler sonrasına bıraktığı ifade ediliyor.

TRANSFERLER BELÖZOĞLU'NDA



Emre Belözoğlu, yine de ligin tamamlanmasından sonra tüm transferi yöneten isim olacak. Belözoğlu'nun yönetime listesini sunduğu, bütçe planlamasının da yapıldığı gelen haberler arasında.

OTORİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR



Yönetimin Belözoğlu ile 'devam' kararında sadece başarılı sonuçlar etkili olmadı. Futbol tarzı ve oyuncular üzerindeki otoritesi de yönetimin böyle bir karar almasını kolaylaştırdı.