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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:37 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:47

İZLE I Alex de Souza yeniden Süper Lig'de!

Son dakika haberi! Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, gelecek sezon takımın başında Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın olacağını açıkladı. Antalyaspor, 12 yıl sonra Türkiye'ye gelecek Brezilyalı Alex De Souza ile teknik direktörlük için 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ayrılık kararı alan Antalyaspor'da yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktör belli oldu. Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile 2 yıllığına anlaştıklarını duyurdu. Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirten Alkan Evren, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim" ifadesini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak. Alex de Souza, Fenerbahçe'den 2012 yılının Ekim ayında ayrılarak ülkesine dönmüştü.

Antalyasporun yeni teknik direktörü Alex de Souza: Bir efsane gidiyor bir efsane geliyor
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza: Bir efsane gidiyor bir efsane geliyor

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