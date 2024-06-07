İZLE I A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! İşte o isimler...

10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan A Milli Takımımız'ın EURO 2024 geniş kadrosuna 31 futbolcu dahil edilmişti. Ay-Yıldızlılar'da açıklanan geniş kadrodan Bertuğ Yıldırım, Ümitler'e geçiş yaptı. Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak da sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

MONTELLA KARARINI VERDİ

10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Milliler'de teknik direktör Vincenzo Montella zor bir karar verdi ve 6 oyuncuyu kadrodan çıkardı.

6 İSME VEDA

Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar, Oğuz Aydın, Berat Özdemir ve Bertuğ Yıldırım EURO 2024 kadrosuna alınmadı.