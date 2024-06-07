PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 23:40

İZLE I A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! İşte o isimler...

Son dakika... 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımızın 26 kişilik kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan A Milli Takımımız'ın EURO 2024 geniş kadrosuna 31 futbolcu dahil edilmişti. Ay-Yıldızlılar'da açıklanan geniş kadrodan Bertuğ Yıldırım, Ümitler'e geçiş yaptı. Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak da sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İşte A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosu... Vincenzo Montella kararını verdi

MONTELLA KARARINI VERDİ

10 Haziran'da Polonya ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Milliler'de teknik direktör Vincenzo Montella zor bir karar verdi ve 6 oyuncuyu kadrodan çıkardı.

İşte A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosu... Vincenzo Montella kararını verdi

6 İSME VEDA

Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar, Oğuz Aydın, Berat Özdemir ve Bertuğ Yıldırım EURO 2024 kadrosuna alınmadı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I A Milli Futbol Takımı Polonya maçı hazırlıklarını sürdürdü!
07.06.2024Cuma
İZLE I Aziz Yıldırım'ın yeni 'stat' projesinin videosu paylaşıldı!
07.06.2024Cuma
İşte Aziz Yıldırım'ın stadyum projesi
07.06.2024Cuma
Galatasaray Batshuayi transferi son dakika: Okan Buruk'tan flaş Michy Batshuayi açıklaması!
07.06.2024Cuma
Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması!
07.06.2024Cuma
Bunlar da Var
Alişan’dan yeğeni Eyşan’a sürpriz: İşte öyle bir amca! 00:23
Alişan'dan yeğeni Eyşan'a sürpriz!
07.06.2024Cuma
Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son haline bakın! Gören şaştı kaldı: Koca kız olmuş 00:14
Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son haline bakın!
07.06.2024Cuma
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ’den ’yeni’ Gülen videosu 00:45
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ'den 'yeni' Gülen videosu
07.06.2024Cuma
Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele gecelerde yakalandı! İşte o görüntüler 00:13
Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele gecelerde yakalandı
07.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA